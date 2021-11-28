Общее число пострадавших на шахте «Листвяжная» составило 126, включая 51 погибшего

Пострадавшими при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стали 126 человек, из них 51 человек погиб, сообщили ТАСС в медицинских службах.

В больницах находятся 53 человека, включая 17 горноспасателей. Амбулаторная помощь оказана 12 шахтерам.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел в четверг. Погиб 51 человек, в том числе 5 спасателей. Бывшие горняки рассказали в интервью русской службе ВВС о том, что шахтеры нередко обманывают систему безопасности, которая следит за уровнем метана – это делают для того, чтобы добыть больше угля, потому что от этого зависит уровень их зарплаты.