«Первый канал» сообщил, что продолжит показывать выпуски телешоу «Голос» с участием Александра Градского

Певец и композитор умер этой ночью в больнице в возрасте 72-х лет. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт, а в сентябре перенес коронавирус. Градский был членом жюри телепроекта. В пресс-службе «Первого канала» отметили, что он участвовал в съемках даже тогда, когда его уговаривали ограничить нагрузку и отдохнуть.