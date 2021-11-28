«Первый канал» сообщил, что продолжит показывать выпуски телешоу «Голос» с участием Александра Градского

Певец и композитор умер этой ночью в больнице в возрасте 72-х лет. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт, а в сентябре перенес коронавирус. Градский был членом жюри телепроекта. В пресс-службе «Первого канала» отметили, что он участвовал в съемках даже тогда, когда его уговаривали ограничить нагрузку и отдохнуть.
2021-11-28T11:31:07+03:00
2021-11-28T11:37:47+03:00
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11:31, 28 ноября 2021
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