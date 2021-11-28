В Петербурге жители отчистили от краски на стене одного из домов портрет писателя Федора Достоевского

Об этом сообщает издание «Фонтанка». Изображение в Кузнечном переулке несколько раз закрашивали коммунальщики. Портрет обновили к 200-летию со Дня рождения писателя, который отметили 11-го ноября.
2021-11-28T11:05:03+03:00
2021-11-28T11:05:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2943088-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:05, 28 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…