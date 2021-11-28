Z Архив новостей новости
5 1 6 186
11:03, 28 ноября 2021

Число пострадавших при взрыве на шахте в Кемеровской области выросло до 76-ти человек

Трагедия, которая произошла в четверг, унесла жизни 46-ти горняков и ещё пяти спасателей.

В больницах Кузбасса остаются более 60-ти шахтёров и спасателей, остальных медики наблюдают дома. Состояние выжившего спасателя, который провёл под землёй более суток, стабильно тяжёлое, сообщил глава МЧС Александр Чуприян. Он привёл мнение специалистов, согласно которому спасатели, которые искали горняков на шахте «Листвяжная», погибли из-за роста концентрации окиси углерода. Она достигала в четверг, когда всё произошло, критической отметки в семь процентов, уточнил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Горняки погибли при взрыве на шахте, почему он произошёл, и не сработала система безопасности, будут выяснять, сказал глава региона. В момент ЧП в забое было 285 горняков, 239 вывели на поверхность. Спасательные работы не завершены, их дважды приостанавливали из-за превышения уровня метана. При взрыве шахта была полностью повреждена. Трагедия стала одной из крупнейших на российских шахтах за 10 лет. Возбудили уголовные дела, арестованы директор предприятия, его первый заместитель, а также начальник участка «Листвяжной» и два сотрудника Ростехнадзора, они проводили проверки на шахте.

Власти Кузбасса обещали выплатить родным погибших и пострадавшим компенсации и помощь с организацией похорон. В регионе объявили трёхдневный траур. Соболезнования в числе других направил понтифик Франциск.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…

5 105 6 10951 22.11
Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 79 6 8610 23.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 120 6 14233 23.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 274 6 44370 24.11
Блоги

+ Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Снова «враги народа»: как «Мемориал» разрешили в СССР и почему хотят ликвидировать теперь Как вопреки им небольшая группа диссидентов собирала и хранила запретные воспоминания о ГУЛАГе?..

5 35 6 5831 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 102 6 20013 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 85 6 17521 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 80 6 17557 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Экономика не слушается вождя. Обвал турецкой лиры Ведь бывает же так: вождь умеет вдохновлять своих подданных, напомнить им о великом прошлом. И они хотят повторения этого прошлого, чтобы страна стала великой державой. У него все получается. Кроме одного…

5 37 6 8267 26.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» 00:47 Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение…

5 163 6 41812 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Денис Проценко: Речь идёт о единственном спасении Вы — все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо…

5 191 6 54331 24.11
Блоги

«Продолжение следует» «Новая газета»

За что убивали Магнитского Но система, которой хотел помочь Магнитский, в итоге атаковала его самого. Эта история — не частный случай…

5 95 6 27429 26.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Прекратите «кошмарить» образование. Открытое письмо академиков в защиту Сергея Зуева Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека…

5 103 6 29448 26.11
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…

5 95 6 27559 27.11
Блоги

Петр Шкуматов координатор «Общества синих ведерок»

ДТП на Кутузовском. Надо разъяснить Шведский подход прямо постулирует, что водители ошибаются. Еще раз: водители ошибаются. Человек ошибается. Задача инженеров сделать так, чтобы с помощью технических решений смягчить последствия…

5 50 6 16512 23.11
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Яблочный самострел В принципе, я их понимаю, сейчас сделать новую партию можно только в тюрьме, а Яблоко зарегистрировано, как никак. Но просиживать штаны в партии, где главная политическая идея в том, что Навальный – это враг…

5 142 6 48006 23.11

Популярное за неделю

Новости

Умер Александр Градский Это произошло минувшей ночью в больнице, куда на днях госпитализировали музыканта…

6 12800
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Нет недели вокруг меня, чтобы не уезжали. Уезжают молодые. И это очень неплохие люди, как правило. Люди с достоинством вынуждены уезжать, не желая маргинализироваться или идти в лагерь. А выбор простой сейчас…

5 68 6 69978 25.11
#слушать 34:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3570418
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Даниэль Ортега, президент Никарагуа, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 9 6 3134 23.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 192 6 576079 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 279 6 113380 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9337996
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5095648

Сегодня в эфире