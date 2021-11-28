Число пострадавших при взрыве на шахте в Кемеровской области выросло до 76-ти человек

Трагедия, которая произошла в четверг, унесла жизни 46-ти горняков и ещё пяти спасателей.

В больницах Кузбасса остаются более 60-ти шахтёров и спасателей, остальных медики наблюдают дома. Состояние выжившего спасателя, который провёл под землёй более суток, стабильно тяжёлое, сообщил глава МЧС Александр Чуприян. Он привёл мнение специалистов, согласно которому спасатели, которые искали горняков на шахте «Листвяжная», погибли из-за роста концентрации окиси углерода. Она достигала в четверг, когда всё произошло, критической отметки в семь процентов, уточнил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Горняки погибли при взрыве на шахте, почему он произошёл, и не сработала система безопасности, будут выяснять, сказал глава региона. В момент ЧП в забое было 285 горняков, 239 вывели на поверхность. Спасательные работы не завершены, их дважды приостанавливали из-за превышения уровня метана. При взрыве шахта была полностью повреждена. Трагедия стала одной из крупнейших на российских шахтах за 10 лет. Возбудили уголовные дела, арестованы директор предприятия, его первый заместитель, а также начальник участка «Листвяжной» и два сотрудника Ростехнадзора, они проводили проверки на шахте.

Власти Кузбасса обещали выплатить родным погибших и пострадавшим компенсации и помощь с организацией похорон. В регионе объявили трёхдневный траур. Соболезнования в числе других направил понтифик Франциск.