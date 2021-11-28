Противники вакцинации от коронавируса сорвали экскурсию в так называемую «красную зону» в Филатовской больнице

Из всех пришедших выполнять внутренние требования лечебного учреждения согласились лишь двое, сообщил «Первый канал». Все остальные отказались надевать маски, защитные костюмы и подписывать обязательное согласие на посещение отделения, где лежат тяжелые пациенты с коронавирусом, утверждает телеканал «РЕН ТВ». Из-за одного участника экскурсии и вовсе пришлось вызывать полицию.

Пришедшие хамили пациентам и насмехались над строгими требованиями больницы, передает слова главного врача госпиталя Валерия Вечорко агентство ТАСС. Некоторые экскурсанты и вовсе предлагали лечить коронавирус пенициллином. Вечорко выразил уверенность, что противники вакцинации пришли лишь чтобы получить свою порцию славы.

Экскурсия была организована после открытого письма врачей коронавирусных больниц к известным противникам вакцинации. В документе медики предлагали им прийти в красные зоны, чтобы своими глазами увидеть, насколько опасна инфекция.

Аналогичная экскурсия должна была пройти и в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, на нее пригласили и певца Юрия Лозу, однако он так и не явился.