В Мосгордуме сообщили, что в столице могут увековечить память о композиторе и певце Александре Градском

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил уверенность, что на доме, где жил артист, появится мемориальная табличка. Депутат добавил, что смерть Градского – это боль миллионов его поклонников, передает ТАСС.

Александр Градский умер этой ночью в больнице, куда был на днях госпитализирован с подозрением на инсульт. Композитор и исполнитель записал несколько десятков альбомов, был автором музыки ко многим кинофильмам, а также считается одним из основоположников русского рока.

Александру Градскому было 72 года.