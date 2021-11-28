Итальянский футбольный клуб «Ювентус» подтвердил, что в отношении его руководства начато расследование

Прокуратура Турина подозревает топ-менеджеров в составлении фиктивных отчетов и предоставлении ложных сведений инвесторам. По сведениям агентства АНСА, прокуратура, в частности, изучает сделку, в результате которой в Ювентус пришел один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду.