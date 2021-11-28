В Киргизии возбудили более двадцати уголовных дел за нарушения на парламентских выборах

Это сообщили сегодня в Центризбиркоме. Там пояснили, что был выявлен подкуп голосов, использование административного ресурса и нарушение правил агитации. Кроме того, в Совете безопасности сообщили о задержании трех кандидатов в депутаты по подозрению в попытке госпереворота. В Киргизии сегодня проходят парламентские выборы.