Россия с этого дня ограничивает въезд из Гонконга и ряда стран Африки, в том числе ЮАР

Это вызвано распространением там нового штамма коронавируса «омикрон», который, по словам специалистов, является более заразным и может повлиять на снижение эффективности антител. Россиянам, прибывающим из стран Южной Африки, а также Китая, Израиля и Великобритании, необходимо будет пройти экспресс-тест на ковид, передает РИА Новости.