Hill: Администрация Байдена выступает против ужесточения санкций в отношении «Северного потокка-2»

Администрация президента США Джо Байдена выступает против ужесточения санкций в отношении «Северного потокка-2», пишет газета Hill. По словам источника, госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгрессменов от Демократической партии голосовать против поправок проекта оборонного бюджета, которые предполагают введение ограничений в отношении трубопровода из России в ФРГ. Издание поясняет, что в Вашингтоне не хотят ухудшить отношения с Германией, которую рассматривает как важного союзника в Европе в борьбе с растущим влиянием Китая и изменением климата.
2021-11-28T10:32:04+03:00
2021-11-28T10:32:04+03:00
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10:32, 28 ноября 2021
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