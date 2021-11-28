Hill: Администрация Байдена выступает против ужесточения санкций в отношении «Северного потокка-2»

Администрация президента США Джо Байдена выступает против ужесточения санкций в отношении «Северного потокка-2», пишет газета Hill. По словам источника, госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгрессменов от Демократической партии голосовать против поправок проекта оборонного бюджета, которые предполагают введение ограничений в отношении трубопровода из России в ФРГ. Издание поясняет, что в Вашингтоне не хотят ухудшить отношения с Германией, которую рассматривает как важного союзника в Европе в борьбе с растущим влиянием Китая и изменением климата.