Близкие певца и композитора Александра Градского подтвердили сообщения о его смерти

Об этом говорится на странице музыканта в Instagram. Ночью в нескольких СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что Александр Градский скончался в больнице в Москве, куда был на днях доставлен с подозрением на инсульт. Александру Градскому было 72 года. Место и время похорон пока не названы.