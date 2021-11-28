Близкие певца и композитора Александра Градского подтвердили сообщения о его смерти

Об этом говорится на странице музыканта в Instagram. Ночью в нескольких СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что Александр Градский скончался в больнице в Москве, куда был на днях доставлен с подозрением на инсульт. Александру Градскому было 72 года. Место и время похорон пока не названы.
2021-11-28T10:31:13+03:00
2021-11-28T10:31:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 28 ноября 2021
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