Патриарх Кирилл временно отстранил епископа Мытищинского Феофилакта от церковных постов

Священнослужитель пока не будет руководить Андреевским мужским монастырем, а также освободит место помощника первого викария патриарха по Москве. Управление обителью перешло в руки митрополита Каширского Феогносту, а остальные обязанности переданы епископу Верейскому Пантелеимону, говорится в распоряжении патриарха.

Ранее в социальных сетях и на видеосервисе YouTube появилось видео, на котором епископ во время литургии в храме ударил по голове служившего с ним другого священника. В описании к кадрам было указано, что инцидент произошел именно в Андреевском монастыре, который викарий патриарха возглавляет с 2013 года.

Это уже не первое отстранение епископа Мытищенского Феофилакта. В мае этого года его сняли с должности исполняющего обязанности первого заместителя Управления делами Московской патриархии.

На какое время Феофилакт лишен полномочий, пока не известно.