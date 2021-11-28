Израиль закрывает границы из-за распространения нового штамма коронавируса

Также властям республики расширили полномочия по отслеживанию заразившихся.

Въезд в Израиль будет запрещён иностранцам из всех государств, без учёта случаев, одобренных Комитетом по исключениям. Это решение властей, как сообщает ТАСС, вступает в силу завтра. Израильтяне, возвращающиеся домой, будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и уйти после этого на карантин. Для переболевших и привитых – на три дня. Для невакцинированных – неделю в случае негативного теста. И две недели без него.

Также гражданам теперь запрещено посещать несколько десятков африканских стран, в которых, по оценке властей Израиля, сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация. По возвращению из них, люди будут обязаны пройти карантин в специализированных отелях. Помимо прочего, руководство республики вернуло спецслужбам возможность отслеживать данные с телефонов граждан, чтобы определить, контактировали ли они с заболевшими. Действовать эти правила будут как минимум в течение двух недель.

На территории республики подтвердился один случай заражения штаммом коронавируса, который специалисты назвали омикроном. Его же подозревают и еще у семи человек. Новый штамм ковида выявили также в нескольких странах Европы и в Гонконге, однако, Израиль стал первым государством, которое закрыло границы из-за омикрона.

Во Всемирной Организации Здравоохранения объявили, что этот штамм коронавируса вызывает у специалистов опасения. Однако, необходимо провести новые исследования, чтобы выяснить, является ли та омикрон менее или более опасной разновидностью коронавируса.