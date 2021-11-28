Московская больница имени Филатова провела накануне экскурсию по «красной зоне» для противников вакцинации

Московская больница имени Филатова провела накануне экскурсию по реанимации и «красной зоне» для противников вакцинации. Об этом сообщил главный врач Валерий Вечорко. Он утверждает, что большинство из тех, кто пришел, отказались соблюдать санитарные правила и даже нахамили одному из пациентов, передает ТАСС.

Ранее одиннадцать главных врачей, заведующих отделениями больниц, выступили с открытым письмом, в котором предложили известным противникам вакцинации посетить реанимации и морги. Академик РАН Давид Иоселиани в «Новой газете» отметил, что это может быть нарушением медицинской тайны в отношении пациентов.