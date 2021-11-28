Умер российский певец и композитор Александр Градский

Его не стало на 73-м году жизни.

Музыкант скончался этой ночью в больнице, куда, по данным ряда СМИ, он попал с подозрением на инсульт. Несколько месяцев назад он перенес коронавирус. Официально причины смерти Градского не сообщаются. Вместе с тем соболезнования уже выразили «Первый канал» и музыкальный телепроект «Голос», где певец был наставником, в том числе и в нынешнем сезоне.

Градский начал свою музыкальную карьеру еще в школьные годы: он основал две самодеятельный рок-группы «Славяне» и «Скоморохи». В 70-ые к нему пришло широкое признание: сначала после выхода фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», музыку к которому написал Градский, а затем – после исполнения песни «Как молоды мы были», ставшей визитной карточкой певца.

Ряд экспертов называют Градского одним из основоположников советской рок-музыки. Он известен как организатор первых рок-фестивалей в стране, а в 1985 году вышла его рок-опера «Стадион», посвященная военному перевороту в Чили в 1973 году.

Дата и место прощания с Градским пока неизвестны.