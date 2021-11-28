Очередной самолет «Иракских авиалиний» с группой мигрантов поздно вечером вылетел из Минска

На борту до четырехсот пассажиров, точное количество не называется. Как передает ТАСС, следующие рейсы для возвращения мигрантов на родину должны состояться завтра и во вторник. В начале ноября на границе Белоруссии и Польши скопилось несколько тысяч приезжих из стран Ближнего Востока, которые стали пытаться прорваться в Евросоюз. Европейские страны обвинили руководителя Белоруссии Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве гибридного оружия.