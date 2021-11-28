Обнаруженный в ЮАР штамм «омикрон» добрался до Германии и Чехии

Об этом сообщают власти стран. Ряд государств вводят новые ограничения. Самые жесткие – в Израиле, где на две недели с завтрашнего дня запрещают въезд иностранцев, а возвращающихся израильтян будут изолировать и тестировать на ковид. Россия с этого дня ограничивает въезд для граждан ряда африканских стран, включая ЮАР, а также из Гонконга.