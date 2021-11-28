Власти Кемеровской области сообщают, что число пострадавших при взрыве на шахте выросло до 76-ти человек

Большинство из них в больнице. Трагедия произошла в четверг. Погиб 51 человек, в том числе 5 спасателей. Предполагается, что взрыв произошёл в результате выброса метана.

Директор военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев рассказал, что спасатели продолжат искать рабочих в шахте «Листвяжная». В ходе поисковых работ в шахте уже погибли пятеро спасателей.

Накануне суд арестовал директора шахты и его заместителя и двух инспекторов Ростехнадзора. Фигурантов обвиняют, соответственно, в нарушении правил безопасности и халатности.