Певец и композитор Александр Градский этой ночью умер в больнице в возрасте 72-х лет

Об этом сообщает «Первый канал». Артист был членом жюри его телепроекта «Голос». Причина смерти не называется. Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт. Как отмечает газета «Московский комсомолец», в сентябре певец перенес коронавирусную инфекцию.