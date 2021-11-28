Япония запускает разработку многоразовой ракеты-носителя

Японское агентство аэрокосмических исследований в ближайшее время запустит программу разработки многоразовой ракеты-носителя. Об этом в воскресенье сообщила деловая газета «Никкэй». Отмечается, что в разработке ракеты-носителя, которая позволит на три четверти сократить стоимость запусков, примут участие порядка 30 японских компаний. По данным издания, в их число вошли, в частности, крупнейшая японская компания в области тяжелой промышленности Mitsubishi Heavy Industries и второй по величине национальный авиаперевозчик ANA Holdings.
2021-11-28T09:12:30+03:00
2021-11-28T09:12:30+03:00
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09:12, 28 ноября 2021
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