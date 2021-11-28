Во Франции сегодня представители стран Евросоюза обсудят проблему беженцев, нелегально пересекающих пролив Ла-Манш

Миграционный кризис в портовом городе Кале обсудят министры внутренних дел Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии и представители Еврокомиссии. Переговоры решили провести из-за того, что количество желающих незаконно попасть в европейские страны в последнее время увеличилось, сообщает британское издание BBC. Отдельно о проблеме беженцев планировали поговорить главы французского и британского МВД, но после того, как Лондон предложил Парижу забрать мигрантов обратно, от встречи отказались. Попытки незаконно пересечь границу иногда приводят к трагедиям: только на прошлой неделе у берегов Франции затонула лодка с около 50-ю нелегалами. Они пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. На месте прошла поисковая операция, но более половины пассажиров спасти не удалось. Морская префектура региона отмечает, что только с января по август переплыть пролив пытались более 15 тысяч мигрантов.

Только за последние три года количество беженцев, добравшихся до берегов Франции и Великобритании, увеличилось в 25 раз.