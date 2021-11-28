В ФРГ зафиксирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса «омикрон»

Министр социальных дел земли Гессен заявил, что результаты теста гражданки ФРГ, возвратившейся из южной Африки, с большой вероятностью указывают на новый штамм. Хотя в анализах найдены типичные для о-микрона мутации, окончательные выводы будут сделаны после завершения дополнительного исследования. Немецкие вирусологи отмечают, что этот вариант может размножаться быстрее и обладать более высоким потенциалом заражения. Пока не ясно, потребуется ли для его нейтрализации новая вакцина.

В Германии это известие не привело к повышенной панике. В связи с четвертой волной пандемии, вызванной штаммом дельта, в стране и так уже запланированы строгие меры. Известие о новой мутации коронавируса может стать лишь дополнительным аргументом для быстрого введения жестких контактных ограничений.

В ФРГ зафиксировано сто тысяч летальных исходов из-за заражения коронавирусом. Глава эпидемиологического института имени Роберта Коха профессор Лотар Вилер в эмоциональном обращении к гражданам задал риторический вопрос: «Сколько человек должно еще умереть, чтобы все наконец-то начали участвовать в борьбе против пандемии?»

Накануне исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан назвал ситуацию в Германии «самой серьезной за все время пандемии». Политик потребовал ограничения контактов для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.

Запланировано, что допуск в общественные места будет разрешен исключительно лишь привитым или переболевшим гражданам. Праздничные и все крупные мероприятия будут отменены.