Израиль стал первой страной в мире, которая закрыла свои границы из-за нового штамма коронавируса

Запрет на въезд для иностранцев вводится на две недели. Гражданам страны запретили посещать целый ряд стран Африки, где распространяется вариант коронавируса «омикрон». Россия с этого дня ограничивает въезд из Гонконга и ряда стран Южной Африки.