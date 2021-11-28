Израиль стал первой страной в мире, которая закрыла свои границы из-за нового штамма коронавируса

Запрет на въезд для иностранцев вводится на две недели. Гражданам страны запретили посещать целый ряд стран Африки, где распространяется вариант коронавируса «омикрон». Россия с этого дня ограничивает въезд из Гонконга и ряда стран Южной Африки.
2021-11-28T09:10:42+03:00
2021-11-28T09:21:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:10, 28 ноября 2021
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