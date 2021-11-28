В Турции накануне прошли протесты из-за обвала национальной валюты

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, акции были немногочисленными, полиция задержала несколько человек. Недавно курс турецкой лиры к доллару упал на 17% на фоне заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о продолжении курса на снижение Центробанком страны учетной ставки. Слабеющая лира делает турецкие товары более конкурентоспособными на внешних рынках, при этом импортные в стране сильно дорожают.

