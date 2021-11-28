Патриарх Кирилл отстранил епископа Мытищинского Феофилакта от церковных постов

Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Ранее на видеосервисе YouTube и в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме 72-летний епископ ударяет служившего с ним священника по голове. В описании к съемке говорилось, что это произошло в Андреевском монастыре.
2021-11-28T08:33:44+03:00
2021-11-28T08:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 28 ноября 2021
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