Патриарх Кирилл отстранил епископа Мытищинского Феофилакта от церковных постов

Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Ранее на видеосервисе YouTube и в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме 72-летний епископ ударяет служившего с ним священника по голове. В описании к съемке говорилось, что это произошло в Андреевском монастыре.