«Первый канал» выразил соболезнования родным и близким певца и композитора Александра Градского

Артист умер ночью в больнице в Москве в возрасте 72 лет. На днях он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Александр Градский считается одним из пионеров русского рока – основал две рок-группы и был организатором первых советских рок-фестивалей. Записал несколько десятков альбомов, был автором музыки к ряду фильмам. В последние годы Александр Градский был членом жюри телешоу «Голос». Место и время похорон пока неизвестно.