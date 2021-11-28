«Первый канал» выразил соболезнования родным и близким певца и композитора Александра Градского

Артист умер ночью в больнице в Москве в возрасте 72 лет. На днях он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Александр Градский считается одним из пионеров русского рока – основал две рок-группы и был организатором первых советских рок-фестивалей. Записал несколько десятков альбомов, был автором музыки к ряду фильмам. В последние годы Александр Градский был членом жюри телешоу «Голос». Место и время похорон пока неизвестно.
2021-11-28T08:31:05+03:00
2021-11-28T08:35:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2943028-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 28 ноября 2021
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…