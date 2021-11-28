В Киргизии сегодня пройдут парламентские выборы

Всего за пару дней до них власти страны объявили, что предотвратили попытку госпереворота.

Выборы в Киргизии впервые пройдут по смешанной системе. Депутатов изберут не только по партийным спискам, но и одномандатным округам. 21 политическая сила претендует на 90 мест в высшем законодательном органе, тогда как ранее и было 120. При этом в выборах не участвует президентская партия «Патриот». Из парламентских, по мнению экспертов, ни одна не сможет преодолеть барьер в 5 процентов. Лидерами согласно опросам могут стать недавно созданные политические силы, которые в парламенте не состоят. Увеличить своё представительство там попытается старейшая политическая партия страны «Отчизна», пока у неё 11 мест. Едва ли не самая тихая избирательная кампания в истории Киргизии, как ещё в начале недели называли её аналитики, обернулась скандалом. Пару дней назад спецслужбы страны рапортовали о задержании 15-ти человек, которые планировали после выборов устроить переворот и захватить власть. Заговорщиками, как утверждают в Госкомитете безопасности, руководили депутаты парламента и в прошлом высокопоставленные чиновники.

Попытка избрать депутатов прошлой осенью привела к обвинениям в фальсификациях, протестам, отставке президента Сооронбая Жээнбекова и правительства Киргизии.