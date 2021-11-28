Власти Израиля приняли решение закрыть въезд в страну иностранцам на две недели

Это связано с обнаруженной новой мутацией коронавируса, которую назвали «омикрон». Решение о закрытии границ должны окончательно утвердить сегодня. В этом случае оно вступит в силу в ночь на понедельник. Израиль станет первой страной, которая полностью закроет въезд иностранцам в попытке сдержать новую мутацию вируса. Также спецслужбам вновь разрешат отслеживать мобильные телефоны граждан, чтобы определить, кто из них мог контактировать с заразившимися. Ранее в Израиле выявили одного пациента с новой версией коронавируса, которую назвали «омикрон».



Директор Оксфордской группы по вакцинам, один из разработчиков препарата от коронавируса AstraZeneca Эндрю Поллард сомневается в дальнейшем развитии пандемии из-за нового штамма коронавируса. Эндрю Поллард также отметил, что поставки вакцины AstraZeneca в разные страны спасли уже очень много жизней.