Скончался Александр Градский

Это произошло минувшей ночью в больнице, куда музыканта и композитора госпитализировали на днях, сообщают со ссылкой на свои источники РЕН-ТВ, Пятый канал и газета «Известия». Причину смерти пока не называют, известно лишь, что врачи подозревали у артиста инсульт.

Градский считается одним из основоположников русского рока. Он основал одни из первых рок-групп «Славяне» и «Скоморохи». Автор советской рок-оперы «Стадион» музыки к рок-балету «Человек». Он также не раз был гостем эфиров «Эха».

За свою творческую карьеру записал несколько десятков альбомов, был автором музыки ко многим фильмам. Одной из первых его работ стала драма «Романс о влюбленных».

Знаменитому певцу, поэту и композитору было 72 года.