В Москве на 73-м году жизни скончался известный музыкант, певец и композитор Александр Градский. Это произошло в больнице, куда на днях госпитализировали артиста, сообщают со ссылкой на свои источники Пятый канал, РЕН-ТВ и газета «Известия». Градского называют одним из основоположников русского рока. Он основал одни из первых рок-групп «Славяне» и «Скоморохи». Автор советской рок-оперы «Стадион» музыки к рок-балету «Человек». За свою творческую карьеру записал несколько десятков альбомов, был автором музыки ко многим фильмам, таким как «Романс о влюбленных», «Перевал», «Узник замка Иф», «В августе 44-го». В 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств России, двумя годами позже — народного артиста.