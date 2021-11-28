Первый в истории регулярный прямой рейс в США сегодня должна осуществить компания «Вьетнамские авиалинии»

Первый в истории регулярный прямой рейс в Соединенные штаты Америки сегодня должна осуществить компания «Вьетнамские авиалинии».

Рейс свяжет южный вьетнамский мегаполис Хошимин и город на западном побережье США Сан-Франциско. Подготовка к началу прямого авиасообщения между странами продолжалась ровно два десятилетия, с того момента, как Vietnam Airlines открыли в Америке официальное представительство. Это единственная авиакомпания Социалистической Республики, которой американские власти позволили выполнять регулярные прямые перелеты в США. Между государствами долгое время существовали неразрешенные противоречия со времен Вьетнамской войны. Между тем ряд экономистов опасаются, что даже эти перелеты могут продлиться недолго. Но связано это не с политическими, а с экономическими факторами. В первые 2-3 года вьетнамским авиалиния предстоит существовать в условиях тотальной конкуренции, а, следовательно, работать «в минус» для своей компании. Окупаться и приносить прибыль перелеты начнут не раньше 2025 года.

Вьетнамские авиалинии намерены выполнять по два рейса в неделю между Хошимином и Сан-Франциско. В дальнейшем их число, как ожидается, будет увеличено до семи.