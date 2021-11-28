Миграционный кризис на белорусско-польской границе планируют обсудить сегодня в Литве генсек НАТО и глава Еврокомиссии. Сообщается также, что Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен собираются встретиться с руководством прибалтийской республики.

Вильнюс не исключает нового пакета санкций в отношении белорусского режима. Негативное внимание привлекает не только ситуация с мигрантами, но и судьба белорусских граждан, ранее сказал глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

При этом, по словам Ландсбергиса, стоит учитывать возможность постоянного размещения российских войск на территории Белоруссии. Запад обвиняет Минск в причастности к обострению миграционного кризиса. Белорусское руководство обвинения отвергает.