Власти Великобритании ужесточают ряд ограничений из-за сообщений о новой мутации коронавируса. Накануне о таких мерах объявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.



«Мы потребуем у всех, кто въезжает в Великобританию, сдать ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолироваться до получения отрицательного результата. Мы также потребуем изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом «омикрон». Изоляция будет длиться 10 дней независимо от наличия прививки.»

Борис Джонсон добавил, что повышенная бдительность отчасти связана с вероятностью передачи новой мутации коронавируса даже между вакцинированными людьми.