В Кемеровской области приостановлена поисковая операция в шахте «Листвяжная», где в четверг произошла авария. Причиной стало повышение уровня газа, сообщили в администрации региона. Как пояснил губернатор области Сергей Цивилев, концентрация окиси углерода в несколько раз превысила допустимые значения.

В свою очередь врио главы МЧС России Александр Чуприян рассказал, что взрыв мог произойти из-за нарушений на производстве.

Чуприян добавил, что кроме пяти погибших спасателей при поисковых работах пострадали 15 сотрудников МЧС. Общее число погибших превысило 50 человек.