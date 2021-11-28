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06:34, 28 ноября 2021

В Кемеровской области приостановлена поисковая операция в шахте «Листвяжная», где в четверг произошла авария

В Кемеровской области приостановлена поисковая операция в шахте «Листвяжная», где в четверг произошла авария. Причиной стало повышение уровня газа, сообщили в администрации региона. Как пояснил губернатор области Сергей Цивилев, концентрация окиси углерода в несколько раз превысила допустимые значения.
В свою очередь врио главы МЧС России Александр Чуприян рассказал, что взрыв мог произойти из-за нарушений на производстве.

Чуприян добавил, что кроме пяти погибших спасателей при поисковых работах пострадали 15 сотрудников МЧС. Общее число погибших превысило 50 человек.


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