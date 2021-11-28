Парламентские выборы стартовали в Киргизии

Избирательные участки будут открыты здесь до 8 вечера по местному времени. Предыдущие выборы прошли в республике чуть больше года назад, но их результаты отменили на фоне массовых беспорядков. Тогда же волнения привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова. Эксперты называют фаворитами гонки партии, которые связаны с нынешним руководством киргизских спецслужб и спикером законодательного органа. Шансы преодолеть 5%-барьер также остаются и у нескольких оппозиционных сил.
2021-11-28T06:33:12+03:00
2021-11-28T06:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 28 ноября 2021
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