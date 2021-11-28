Парламентские выборы стартовали в Киргизии

Избирательные участки будут открыты здесь до 8 вечера по местному времени. Предыдущие выборы прошли в республике чуть больше года назад, но их результаты отменили на фоне массовых беспорядков. Тогда же волнения привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова. Эксперты называют фаворитами гонки партии, которые связаны с нынешним руководством киргизских спецслужб и спикером законодательного органа. Шансы преодолеть 5%-барьер также остаются и у нескольких оппозиционных сил.