В Швейцарии сегодня пройдет референдум о законности требовать QR-код при входе в общественные места.

Противники системы графических кодов считают, что такая норма нарушает принцип личной свободы граждан. Они собрали более 70 тысяч подписей за отмену ограничений, которые действуют в кафе, ресторанах, кинотеатрах и фитнес-центрах. При входе в них нужно предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или отрицательный результат ПЦР-теста. Власти Швейцарии называли меру вынужденной из-за роста заболеваемости. Однако они признали собранные за отмену цифровых кодов подписи действительными и согласовали проведения референдума. Сторонники ограничений опасаются, что если большинство граждан сегодня во время голосования норму не поддержат, то все отрасли, пострадавшие от государственных карантинных мер, лишатся финансовой помощи. Эта программа поддержки входит в те поправки к закону, которые требуют отменить. При этом их уже выносили на референдум в этом году. В июне более 60% населения изменения законодательства поддержали.

Помимо этого, сегодня на референдум вынесут и вопрос о повышении зарплат и улучшении условий для младшего и среднего медицинского персонала. Так хотят повысить престижность профессии и справить с дефицитом кадров в период пандемии.