Россия с этого дня закрывает авиасообщение с рядом стран из-за новой, более опасной разновидности коронавируса. В Южноафриканской республике уже выявили 150 случаев заражения ковидом, вызванных штаммом омикрон.

В Россию временно не пустят граждан ЮАР, Ботсваны, Намибии, Лесото и ряда других африканских стран, где обнаружили новый штамм коронавируса, который получил название омикрон. Помимо этого до февраля продлена приостановка авиасообщения с Танзанией. Кроме африканских стран в Россию не смогу въехать граждане Гонконга, где также нашли опасную инфекцию. Россиянам, которые прилетят на родину из Великобритании, Китая и Израиля, куда также проник штамм омикрон, придётся сдавать экспресс-тесты прямо в аэропорту. Оперативный штаб, который объявил о новых мерах, уверяет, что в России людей заражённых штаммом омикрон пока нет. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена недавно выявленным штаммом. Учёные отмечают, что в новой вариации коронавируса очень много мутаций, которые могут увеличивать его способность проникать в клетки человека, даже несмотря на перенесенное заболевание или вакцинацию.

Помимо России авиасообщение с югом Африки приостановили Франция, Великобритания, Италия, Швейцария и Испания.

Власти Южно-Африканской республики считают избыточной мерой прекращение авиасообщения с рядом государств в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения страны Джо Паахла.

В России пока не зафиксировано случаев заражения новым штаммом. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, специалисты сейчас проверяют российские вакцины на эффективность против него.