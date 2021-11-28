Знаменитый певец и композитор Александр Градский скончался на 73 году жизни

Это произошло минувшей ночью в больнице, куда на днях госпитализировали музыканта, передает Пятый канал со ссылкой на свои источники. В пятницу артист неожиданно почувствовал себя плохо дома, врачи подозревали инсульт. Из-за тяжелого состояния его перевели в реанимацию. Александра Градского считают одним из основоположников русского рока. Его знают, как прославившегося еще в СССР певца и мультиинструменталиста, автора песен и композитора.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».