Япония приступает к разработке многоразовой ракеты-носителя

К проекту привлекли три десятка компаний. Программа должна привести к снижению стоимости космических пусков более чем в четыре раза, пишет газета Nikkei. Это в свою очередь позволит увеличить число зарубежных заказов на отправку в космос спутников. Сейчас здесь лидирует компания Илона Маска SpaceX, которая уже применяет многоразовые ракеты. Первый запуск подобного аппарата Токио планирует к 2030 году.
2021-11-28T05:06:41+03:00
2021-11-28T05:06:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942992-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 28 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…