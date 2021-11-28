Япония приступает к разработке многоразовой ракеты-носителя

К проекту привлекли три десятка компаний. Программа должна привести к снижению стоимости космических пусков более чем в четыре раза, пишет газета Nikkei. Это в свою очередь позволит увеличить число зарубежных заказов на отправку в космос спутников. Сейчас здесь лидирует компания Илона Маска SpaceX, которая уже применяет многоразовые ракеты. Первый запуск подобного аппарата Токио планирует к 2030 году.