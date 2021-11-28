Референдум о необходимости введения т.н. QR-кодов пройдет сегодня в Швейцарии

С середины сентября в стране по этим кодам пускают в рестораны, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, а также на крупные культурные и спортивные мероприятия. Инициаторы референдума усматривают в таких кодах, которые выдают вакцинировавшимся от коронавируса, покушение на индивидуальные свободы, и косвенное принуждение к прививкам.