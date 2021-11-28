Взрыв стал причиной гибели горняков на шахте «Листвяжная», говорят власти Кемеровской области

По словам губернатора Сергея Цивилева, сейчас специалисты разбираются, почему произошел взрыв и не сработала система безопасности. Сама шахта полностью повреждена, выведены из строя системы жизнеобеспечения и контроля. Кроме того, добавил глава Кузбасса, спасатели столкнулись с очень высокой загазованностью. Концентрация оксида углерода в некоторых местах в разы превышала допустимую. Это стало причиной гибели нескольких спасателей.