Взрыв стал причиной гибели горняков на шахте «Листвяжная», говорят власти Кемеровской области

По словам губернатора Сергея Цивилева, сейчас специалисты разбираются, почему произошел взрыв и не сработала система безопасности. Сама шахта полностью повреждена, выведены из строя системы жизнеобеспечения и контроля. Кроме того, добавил глава Кузбасса, спасатели столкнулись с очень высокой загазованностью. Концентрация оксида углерода в некоторых местах в разы превышала допустимую. Это стало причиной гибели нескольких спасателей.
2021-11-28T05:05:06+03:00
2021-11-28T05:05:06+03:00
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05:05, 28 ноября 2021
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