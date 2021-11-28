Власти Японии из-за протестов отменили военные учения на юге страны

Еще одной причиной, по сведениям телеканала NHK, стало нежелание повредить деревья сакуры. Маневры планировались в префектуре Окинава. Однако там вдоль одной из автодорог густо растет сакура, цветением которой японцы любуются каждую весну. Ветки деревьев могли помешать проезду военной техники.