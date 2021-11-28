Прокуратура в Таджикистане обвинила митингующих на востоке страны в нападении на представителей властей

Прокурор Горно-Бадахшанской области республики утверждает, что митинг в Хороге организовали преступные группировки. Чиновник сказал, что сами митингующие напали на главу региона и депутата парламента. Силовикам пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, пишет интернет-издание «Азия плюс». В Хороге митингуют уже несколько дней, после того, как силовики убили местного жителя. Власти настаивают, что он был в розыске ка фигурант уголовного дела. Сообщается, что в результате столкновений погибли минимум два человека, есть ранены как со стороны митингующих, так и местных жителей.