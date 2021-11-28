Акции протеста против карантинных ограничений прошли в крупных городах Австрии

По данным местной полиции, в общей сложности, в них участвовали около 40 тысяч человек. Они также выступали против планов правительства ввести обязательную вакцинацию. Ранее кабинет министров ввел в стране до середины декабря жесткие ограничения. Для тех, кто не привился от коронавируса действует требование о самоизоляции. Покидать жилище им разрешается только в ряде случаев.