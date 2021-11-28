Президента Чехии Милоша Земана, который заразился коронавирусом, накануне выписали из госпиталя

Дальнейшее лечение он будет получать дома, сообщает Чешское телевидение. Две недели он должен будет провести в карантине. Между тем уже сегодня Земан планирует провести церемонию назначения премьер-министром лидера победившей на выборах коалиции «Вместе» Петра Фиалы. В администрации президента говорят, что найдут способ провести церемонию с соблюдением эпидемиологических требований.