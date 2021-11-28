Новую мутацию коронавируса, которую назвали «Омикрон», за последние сутки обнаружили еще в нескольких странах

В Италии он подтвердился у жителя центральной части страны, который недавно вернулся из Южной Африки. Накануне вечером о первом случае заражения новой версией коронавируса сообщили в госпитале на севере Чехии. Пациентка до этого побывала в Намибии на юго-западе Африки. До этого заражение новой мутацией инфекции зафиксировали в Бельгии, Великобритании, Германии.