Патриарх Кирилл временно отстранил епископа Мытищенского Феофилакта от церковных постов

Это произошло после появления видео, на котором 72-летний руководитель Андреевского мужского монастыря во время литургии в храме замахивается рукой на служившего с ним священника. Феофилакт возглавил монастырь чуть более 8 лет назад. Также он исполняет обязанности помощника первого викария патриарха по Москве.