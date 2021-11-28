Как пишет «Новая газета», силовики также изъяли тираж свежего номера издания, где рассказывается о давлении на газету. С чем именно связано задержание самого журналиста, пока не известно.
За последние несколько месяцев на Ставрополье уже трижды изымали тираж «Открытой газеты». В самой редакции связывают это с публикациями о ситуации вокруг местного колхоза, который, как говорят журналисты, подвергся рейдерскому захвату.
Полиция Ставрополя задержала главного редактора местной «Открытой газеты» Людмилу Леонтьеву
Как пишет «Новая газета», силовики также изъяли тираж свежего номера издания, где рассказывается о давлении на газету. С чем именно связано задержание самого журналиста, пока не известно.