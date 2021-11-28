Полиция Ставрополя задержала главного редактора местной «Открытой газеты» Людмилу Леонтьеву

Как пишет «Новая газета», силовики также изъяли тираж свежего номера издания, где рассказывается о давлении на газету. С чем именно связано задержание самого журналиста, пока не известно.

За последние несколько месяцев на Ставрополье уже трижды изымали тираж «Открытой газеты». В самой редакции связывают это с публикациями о ситуации вокруг местного колхоза, который, как говорят журналисты, подвергся рейдерскому захвату.