Парламентские выборы пройдут сегодня в Киргизии

Предыдущие состоялись чуть больше года назад, но их результаты отменили на фоне массовых беспорядков. Тогда волнения привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова. Эксперты считают, что в парламент есть шансы пройти партиям, которые связаны с нынешним руководством киргизских спецслужб и спикером законодательного органа. Впрочем, шансы преодолеть 5%-барьер остаются и нескольких оппозиционных сил.
2021-11-28T03:09:39+03:00
2021-11-28T03:09:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 28 ноября 2021
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