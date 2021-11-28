Парламентские выборы пройдут сегодня в Киргизии

Предыдущие состоялись чуть больше года назад, но их результаты отменили на фоне массовых беспорядков. Тогда волнения привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова. Эксперты считают, что в парламент есть шансы пройти партиям, которые связаны с нынешним руководством киргизских спецслужб и спикером законодательного органа. Впрочем, шансы преодолеть 5%-барьер остаются и нескольких оппозиционных сил.