Экологические протесты в Сербии переросли в столкновения с силами безопасности

Демонстранты выступают против закона, который позволяет иностранным компаниям заниматься созданием и разработкой рудников в Сербии. Накануне участники акций протеста перекрыли центральную дорогу и мосты в Белграде. В столице страны и городе Нови-Сад есть задержанные. Сообщается, что власти Сербии ведут переговоры о разработки месторождений с китайскими бизнесменами. Эксперты называют Сербию одной из самых загрязненных стран в Европе.
2021-11-28T03:09:12+03:00
2021-11-28T03:09:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942966-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:09, 28 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…