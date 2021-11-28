Экологические протесты в Сербии переросли в столкновения с силами безопасности

Демонстранты выступают против закона, который позволяет иностранным компаниям заниматься созданием и разработкой рудников в Сербии. Накануне участники акций протеста перекрыли центральную дорогу и мосты в Белграде. В столице страны и городе Нови-Сад есть задержанные. Сообщается, что власти Сербии ведут переговоры о разработки месторождений с китайскими бизнесменами. Эксперты называют Сербию одной из самых загрязненных стран в Европе.